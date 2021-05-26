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Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:35 26.05.2021

 И на улице Межевой он постоял в тени.

Сергей Аксёнов продолжил инспектировать состояние улично-дорожной сети и придомовых территорий в Симферополе.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

В начале поездки Сергей Аксёнов осмотрел улицу Сельвинского и посетил филиал ГУП РК «Крымавтодор» – Симферопольское дорожное ремонтно-строительное управление. По мнению Главы Крыма, данная организация должна более активно привлекаться к ремонту улично-дорожной сети Симферополя и Симферопольского района.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

Затем Сергей Аксёнов приступил к осмотру улицы Ковыльной, где пообщался с жителями домов № 32, 42, 54, 68, 70, 72 – 80 и других.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

Глава Республики поручил составить план по разработке проектов планировки придомовых территорий на территории всего района, а также составить перечень объектов улично-дорожной сети, требующих ремонта. Также Сергей Аксёнов сообщил, что в текущем году будут выполнены  проектные работы по ремонту улицы Межевой.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

Граждане озвучили основные жалобы и пожелания, которые являются характерными для многих жителей МКД в Симферополе. В частности, речь шла о ремонте и замене сетей водо- и теплоснабжения, ремонте дорог и въездов во дворы, уборке придомовых территорий, установке детских и спортивных площадок.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

Помимо этого Глава Крыма поручил перепроверить норматив по уборке подъездов, поскольку выяснилось, что нагрузка на некоторых сотрудников управляющей компании является чрезмерной.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

Также Сергей Аксёнов дал указание новому руководителю МУП РК «Киевский жилсервис» осуществить поквартальный обход территории.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Аксёнов «не отпускает» Симферополь. Сегодня прошелся по Сельвинского, свернул на Ковыльную...

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