Аксёнов не собирался возглавлять Крым «долго». Говорит, что и сейчас за должность не цепляется

В интервью ТАСС Глава РК Сергей Аксёнов признался, что в 2014-м не планировал «задерживаться у руля» Крыма.

Рассчитывал закончить карьеру в органах власти после подписания документа о возвращении Крыма на историческую родину. Не собирался претендовать ни на какие посты. Сделал работу и отошел в сторонку. Не получилось, — сказал Аксёнов.

Тут же он поведал о своей собственной мотивации на должности Главы Республики Крым.

Чтобы стыдно не было потом перед президентом страны, крымчанами и собственными детьми. Вот и все, предельно просто, — пояснил Глава РК.

Да и за должность он не цепляется.

Я не загадываю. Глава государства может в любой момент принять решение — и я тут же уйду. Но пока есть доверие, работаю. В том числе со стороны крымчан. Ну, смысл сидеть, если на тебя нельзя положиться? Зачем? Ходить каждый раз на выборы, обещать, а потом искать оправдание, почему опять ничего не сделали? Мол, извините? Это не мой стиль, я так не хочу. Привык отвечать за слова, — подчеркнул Аксёнов.

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