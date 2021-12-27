Аксёнов не собирался возглавлять Крым «долго». Говорит, что и сейчас за должность не цепляется

В интервью
Рассчитывал закончить карьеру в органах власти после подписания документа о возвращении Крыма на историческую родину. Не собирался претендовать ни на какие посты. Сделал работу и отошел в сторонку. Не получилось, — сказал Аксёнов.
Тут же он поведал о своей собственной мотивации на должности Главы Республики Крым.
Чтобы стыдно не было потом перед президентом страны, крымчанами и собственными детьми. Вот и все, предельно просто, — пояснил Глава РК.
Да и за должность он не цепляется.
Я не загадываю. Глава государства может в любой момент принять решение — и я тут же уйду. Но пока есть доверие, работаю. В том числе со стороны крымчан. Ну, смысл сидеть, если на тебя нельзя положиться? Зачем? Ходить каждый раз на выборы, обещать, а потом искать оправдание, почему опять ничего не сделали? Мол, извините? Это не мой стиль, я так не хочу. Привык отвечать за слова, — подчеркнул Аксёнов.
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