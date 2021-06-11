Аксёнов не в восторге от плана добычи пресной воды из-под Азовского моря

Говорит, что опреснители лучше.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил сомнения в качестве пресной воды, которую, возможно, будут добывать из-под Азовского моря.

Там вода какая-то есть, она не глубоко, проблем ее достать нет. Вопрос в том, что, скорее всего, она имеет количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального. Минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально, — заявил Аксёнов.

По его словам, куда реалистичнее проект опреснения морской воды.

В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе (Сакский район – ред.) и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет, — подчеркнул Аксёнов.

Интересно, что мнение Главы РК кардинально расходится с позицией Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина (подтверждение — ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ). Идею добывать пресную воду из-под Азовского моря озвучил Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года.

Мало того, отказ от проекта – деньги на ветер. Еще в апреле Правительство России выделило субсидию в размере 70 миллионов рублей Росгеологии на исследование возможных водоносных горизонтов под Азовским морем. В середине мая в Азовском море началось бурение скважин по оценке и последующей возможной добыче пресной воды.

Разведку Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас осуществляет одна из ведущих компаний РФ (название не сообщается из-за возможных санкций Запада). По предварительным данным Росгеологии, величина современного подруслового стока рек Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды в объеме до 0,5-1,2 млрд. кубометров в год.