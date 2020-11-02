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Аксёнов: никаких ограничений для туристов в Крыму не будет
Скриншот: Россия 24

Аксёнов: никаких ограничений для туристов в Крыму не будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 02.11.2020

Несмотря на непростую эпидситуацию на полуострове, никаких ограничений для туристов из других регионов крымские власти вводить не будут. Об этом рассказал в интервью «Россия 24» Глава РК Сергей Аксёнов.

Не планируем — смысла в этом нет. Сегодня даже сообщение между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме, как в «мирное время». Никаких ограничений для туристов вводить не будем. Но проверки с точки зрения температуры — это стандартная мера. Требования Роспотребнадзора актуальны, в этой части действуют, — сказал Аксёнов.

Впрочем, и для местных никакого «общего карантина» и закрытия предприятий (как весной) не планируется. Разве что «меры индивидуального характера» — к нарушителям требований Роспотребнадзора.

Аксёнов: никаких ограничений для туристов в Крыму не будет

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