Аксёнов: никаких ограничений для туристов в Крыму не будет

Несмотря на непростую эпидситуацию на полуострове, никаких ограничений для туристов из других регионов крымские власти вводить не будут. Об этом рассказал в интервью «Россия 24» Глава РК Сергей Аксёнов.

Не планируем — смысла в этом нет. Сегодня даже сообщение между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме, как в «мирное время». Никаких ограничений для туристов вводить не будем. Но проверки с точки зрения температуры — это стандартная мера. Требования Роспотребнадзора актуальны, в этой части действуют, — сказал Аксёнов.



Впрочем, и для местных никакого «общего карантина» и закрытия предприятий (как весной) не планируется. Разве что «меры индивидуального характера» — к нарушителям требований Роспотребнадзора.