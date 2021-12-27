Аксёнов о «текучке кадров» в правительстве Крыма: «команда прежняя, люди меняются»

В интервью ТАСС Глава Крыма Сергей Аксёнов поведал о кадровых перестановках в республиканских «верхах». Несмотря на частые ротации в правительстве РК, администрациях муниципалитетов, он считает, что его «команда не менялась». Люди в ней менялась, но костяк сохранялся. И костяк этот в идеологии. Принципов несколько: эффективность, обязательность, работа на результат и… не «на карман».

Честно говорю: коллеги, если вы пришли сюда за деньгами, не ищите приключений, сразу идите в бизнес, пытайтесь заработать за пределами этого здания, в правительстве не будет ничего другого, кроме неотвратимости наказания. Конечно, иллюзий не строю, мы далеко не все коррупционные явления победили, и неизвестно, когда одолеем, если по-честному. Человеческую природу, наверное, не изменишь, тем не менее критерий один: создание условий прозрачности, чтобы исключить любые соблазны.

Нужны системные, государственные люди, а не временщики, думающие, как бы набить карман. Надо менять подход в целом. Постоянно выступаю за повышение престижа работы в органах госвласти, улучшение стимулирования. Способов разных много, мы готовим предложения для обсуждения.

Должна повыситься не только зарплата, но и сам подход, чтобы люди поняли: надо держаться за работу, более ответственно выполнять поручения. В любом случае дорогу осилит идущий, — заявил Аксёнов.