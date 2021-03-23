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Аксёнов ополчился на нелегальных перевозчиков
Фото: glava.rk.gov.ru

Аксёнов ополчился на нелегальных перевозчиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 23.03.2021

Работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков в Крыму ведется недостаточно активно. Об этом на заседании республиканского Совмина сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Так, после доклада министра транспорта РК Евгения Исакова о пресечении деятельности нелегальных перевозчиков, Глава Крыма дал негативную оценку динамике работы по данному направлению.

Насколько сейчас удалось достигнуть целевых показателей по выявлению нелегальных перевозок в Крыму? Это и вопросы, связанные с подсадкой на автостанциях, а также на площадках за ними, и вопросы несоответствия транспорта лицензионным требованиям. Часть мошеннической схемы как работала, так и работает. Так давно можно было поднять данные видеофиксаций на трассах и заметить, что ежедневно по ним ездят одни и те же нелегальные автобусы, — сказал Аксёнов.

По его словам, складывается такое впечатление, что о нелегальных перевозчиках знают все, кроме уполномоченных органов. Глава РК отметил, что в отношении всех должностных лиц, закрывающих глаза на нелегальных перевозчиков, будут сделаны оргвыводы.

По итогам выездов на места всем должностным лицам, в том числе сотрудникам ГУП РК «Крымавтотранс», будет дана оценка их деятельности. В частности, если увидим, что на местах продолжают подбирать пассажиров, руководство автостанций будет отстранено от работы, — добавил Глава Республики. – Напоминаю, что если работа нелегалов на дорогах продолжается, это будет оценено как умышленное нежелание должностных лиц заниматься этой работой.

 

Аксёнов ополчился на нелегальных перевозчиков

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