Аксёнов ополчился на нелегальных перевозчиков

Работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков в Крыму ведется недостаточно активно. Об этом на заседании республиканского Совмина сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Так, после доклада министра транспорта РК Евгения Исакова о пресечении деятельности нелегальных перевозчиков, Глава Крыма дал негативную оценку динамике работы по данному направлению.

Насколько сейчас удалось достигнуть целевых показателей по выявлению нелегальных перевозок в Крыму? Это и вопросы, связанные с подсадкой на автостанциях, а также на площадках за ними, и вопросы несоответствия транспорта лицензионным требованиям. Часть мошеннической схемы как работала, так и работает. Так давно можно было поднять данные видеофиксаций на трассах и заметить, что ежедневно по ним ездят одни и те же нелегальные автобусы, — сказал Аксёнов.

По его словам, складывается такое впечатление, что о нелегальных перевозчиках знают все, кроме уполномоченных органов. Глава РК отметил, что в отношении всех должностных лиц, закрывающих глаза на нелегальных перевозчиков, будут сделаны оргвыводы.

По итогам выездов на места всем должностным лицам, в том числе сотрудникам ГУП РК «Крымавтотранс», будет дана оценка их деятельности. В частности, если увидим, что на местах продолжают подбирать пассажиров, руководство автостанций будет отстранено от работы, — добавил Глава Республики. – Напоминаю, что если работа нелегалов на дорогах продолжается, это будет оценено как умышленное нежелание должностных лиц заниматься этой работой.