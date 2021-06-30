Аксёнов поддерживает мнение Президента о необходимости прямого диалога с гражданами

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал слова Главы государства о необходимости прямого общения граждан с первыми лицами регионов, которое было высказано в ходе «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина.

Полностью поддерживаю мнение Президента о необходимости прямого общения граждан с первыми лицами регионов. Это позволяет лучше определить срез проблем, которые волнуют граждан, и наметить оптимальные пути их решения. В Крыму проводится работа по налаживанию такого диалога. Мой рабочий день начинается с просмотра сообщений, поступивших на мои страницы в социальных сетях. По результатам рассмотрения вопросов, затронутых в обращениях, я или мои помощники обязательно отзваниваются заявителям. Многие проблемы решаются сразу в ручном режиме, — отметил Аксёнов.

По его словам, хорошо зарекомендовал себя формат выездных штабов в регионах, где в онлайн-режиме зачитываются обращения людей по тем или иным проблемам и озвучиваются пути их решения.

У крымчан также есть возможность задать интересующие их вопросы в прямых эфирах на региональных телеканалах, которые проводятся регулярно. Те вопросы, которые не вошли в эфир, передаются в профильные ведомства и находятся на моем личном контроле. Еще один эффективный формат работы – выезды на места по конкретным вопросам, как это происходит в процессе работы по ликвидации последствий ЧС в результате подтопления. Прямой и честный диалог с людьми – основа успеха в любых начинаниях власти. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, — сказал Глава Крыма.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.