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Аксёнов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Крыма Новосельской
Архивное фото: минкульт РК

Аксёнов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Крыма Новосельской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:02 22.11.2021

Глава РК Сергей Аксёнов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской. Формулировка жесткая – «в связи с утратой доверия», ссылок на законы предостаточно и никаких «арин», строго по паспорту – «Веру Вадимовну».

Освободить Новосельскую Веру Вадимовну от государственной должности Республики Крым — министра культуры Республики Крым в связи с утратой доверия, — говорится в документе.

Указ

Напомним, Новосельская занимала должность министра культуры Крыма с февраля 2014 года.

Аксёнов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Крыма Новосельской

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