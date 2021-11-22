Аксёнов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Крыма Новосельской

Глава РК Сергей Аксёнов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской. Формулировка жесткая – «в связи с утратой доверия», ссылок на законы предостаточно и никаких «арин», строго по паспорту – «Веру Вадимовну».

Освободить Новосельскую Веру Вадимовну от государственной должности Республики Крым — министра культуры Республики Крым в связи с утратой доверия, — говорится в документе.

Указ

Напомним, Новосельская занимала должность министра культуры Крыма с февраля 2014 года.