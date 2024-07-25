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Скандал в Керчи: ремонт здания театра плавно перетекает в уголовное дело
Фото: прокуратура РК

Скандал в Керчи: ремонт здания театра плавно перетекает в уголовное дело

Опубликовал: CrimeaPRESS в Коррупция в Крыму 22:08 25.07.2024

В Керчи прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при ремонте театра. Факты таковы: в марте 2022 года государственным автономным учреждением заключен контракт на капитальный ремонт керченского театра. Работы выполнены… на бумаге. Подрядчиком представлены документы о выполненных работах, содержащие недостоверные сведения.

Проверкой выявлен факт невыполнения работ на сумму более 3 млн рублей. В этой связи прокуратура города направила в следственный орган материалы по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, ход которой взят под контроль прокуратурой города.

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