В Крыму решают будущее виллы «София» на ялтинской набережной

Вариант: госпиталь-санаторий для бойцов СВО.

Виллу Софии Ротару в Крыму предложили переделать под госпиталь и санаторий для бойцов СВО. Об этом сообщает SHOТ.

В очередной раз с просьбой изъять особняк выступили «Ветераны России». Они направили обращения в адрес генпрокурора Игоря Краснова, чтобы ведомство вышло в суд с иском об изъятии виллы, — пишет издание.

Вилла «София» (Villa Sofia) на набережной Ялты оказался во владении Ротару ещё в 1996 году. Тогда ей удалось с аукциона (на ялтинской товарной бирже Ю-КУБ) приобрести этот дом. В советское время здесь располагалось ялтинское городское радио. Два нюанса истории: цена 500 долларов (!!!) и тот факт, что здание значилось в реестре «национального культурного наследия Украины». Бывшие «купальни Роффе», построенные в XIX веке, с лёгкой руки певицы превратилась в Villa Sofia и стали лакшери-отелем.

А еще точнее дело было так: в 1991 году народная артистка СССР София Ротару оформила здание «купален» и земельный участок 0,8 Га на набережной Ялты в аренду на 20 лет. Причем, как утверждают люди, причастные к сделке, певица выплатила сумму аренды за все годы сразу. Потом был тот самый аукцион «за пятьсот баксов». В 1997 году возбудилась украинская прокуратура. Логика прокурора Крыма по фамилии Шуба была железной:

Памятник архитектуры, занесенный в реестр национального культурного наследия, не подлежит разгосударствлению и приватизации и не может стать объектом купли-продажи на ялтинской товарной бирже.

Итак, в середине 90-х власти попытались вернуть дом №31 (площадью почти 438 кв. метров) на набережной им. Ленина то ли в крымскую, то ли в ялтинскую собственность. Были суды, которые Ротару… выиграла. В 2005 году певица окончательно оформила здание «купален Роффе» в свою собственность. Пояснение «крымской щедрости» тиражировали СМИ:

Износ архитектурного памятника составлял 80–100 процентов, а в собственность Ротару его передают только с условием полной реставрации, которую должны провести квалифицированные специалисты.

Предполагалось, что после окончания работ в особняке будет располагаться музыкальная студия Софии Ротару, салон для творческих встреч, а также центр для одаренных детей. Хе-хе…

В 2008-м торжественно (!), с участием официальных лиц и украинского бомонда был открыт «бутик-отель» в пять «звезд», названный в честь певицы Villa Sofia. Гостям предлагалось поселиться в 12 номерах — от стандарта до люкса.

На момент закрытия отеля в 2020 году самый дешевый номер стоил 12 тысяч рублей в сутки, а самый дорогой — 80 тысяч рублей. У Софии Ротару в отеле были собственные апартаменты, которые гостям не сдавались.

«Ветераны России» уверены — Ротару, вероятно, купила здание с нарушением закона. Кроме того, артистка регулярно донатит на ВСУ и ждёт возвращения Крыма в состав Украины. Они считают, что пятиэтажное здание отлично подойдёт для размещения в нём госпиталя и санатория для реабилитации и лечения бойцов СВО, — подчеркивает SHOT .

«Ветераны России» предлагают устроить в отеле госпиталь-санаторий для бойцов СВО. Ранее сенатор Сергей Цеков предлагал «переселить» в это здание на набережной ялтинский ЗАГС. А еще ранее (до начала СВО) сама Ротару пыталась продать свою виллу. Кстати, совсем не за 500 долларов, а за 25 миллионов евро.

Использованы фото и материалы изданий: SHOT, Woman, КоммерсантЪ, MSK1.RU.