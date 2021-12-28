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Аксёнов предпочёл «импортному» Facebook отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Аксёнов предпочёл «импортному» Facebook отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:22 28.12.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что работу в социальных сетях на страницах Главы Крыма планируется перенаправить на отечественные интернет-платформы. Facebook у Аксёнова в опале.

По словам Главы Крыма, социальные сети являются инструментом политического влияния. Соответственно, приоритет – отечественным «Одноклассникам» и «ВКонтакте».

Закрывать аккаунт в Facebook не будем, однако принято решение, что перегруппируем работу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Понимаем, что администрация Facebook к нам недружественно относится. Кроме того, социальные сети – это инструмент и политического влияния. Делается все, чтобы была возможность формировать мнения в любых странах с точки зрения контента. Сейчас идет разгон негативной повестки, гневных комментариев, которые поощряются социальной сетью. Нет заинтересованности в том, чтобы тиражировать позитивную повестку. К тому же многие вопросы, которые поднимаются, имеют политический характер – это попытка сформировать и навязать свою точку зрения, — уточнил Аксёнов.

Он подчеркнул, что работа в социальных сетях должна быть продолжена, однако концентрироваться необходимо на тех интернет-платформах, где есть «предрасположенность сетей».

Аксёнов предпочёл «импортному» Facebook отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

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