Аксёнов признался в своих ошибках на посту Главы Крыма

Глава РК Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Миллет» рассказал о своих ошибках на посту главы региона. По его словам, это исключительно кадровые вопросы.

Все ошибки связаны только с кадровыми решениями. Не на тех людей не в то время сделали ставку. Но все что не делается, все к лучшему. Без этого опыта не было бы другого. В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету, — признался Аксёнов.

О других возможных ошибках он не стал распространиться, при этом подчеркнул, что перед ним и его «командой» стоит амбициозная задача превратить Крым в комфортный для проживания, самодостаточный «регион-донор».