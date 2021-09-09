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Аксёнов признался в своих ошибках на посту Главы Крыма

Аксёнов признался в своих ошибках на посту Главы Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 09.09.2021

Глава РК Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Миллет» рассказал о своих ошибках на посту главы региона. По его словам, это исключительно кадровые вопросы.

Все ошибки связаны только с кадровыми решениями. Не на тех людей не в то время сделали ставку. Но все что не делается, все к лучшему. Без этого опыта не было бы другого. В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету, — признался Аксёнов.

О других возможных ошибках он не стал распространиться, при этом подчеркнул, что перед ним и его «командой» стоит амбициозная задача превратить Крым в комфортный для проживания, самодостаточный «регион-донор».

Аксёнов признался в своих ошибках на посту Главы Крыма

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