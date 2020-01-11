Аксёнов призвал местные власти тщательно планировать расходы по региональным проектам

В субботу Глава РК Сергей Аксёнов провел совещание по вопросам региональных проектов и эффективности работы властей на местах. По сути, это было первым следствием из выводов, сделанных накануне в ходе совещания у Президента по вопросам развития Крыма.

Обращаю внимание коллег на то, что выполнение взятых на себя обязательств – ключевая задача каждого должностного лица. Результативность всех намеченных мероприятий напрямую зависит от того, как каждый подойдет к поставленной задаче. В этой связи считаю необходимым уделить внимание вопросу прогнозирования и планирования расходования средств по федеральным программам и национальным проектам, — сказал Аксёнов.

Он отметил, что по итогам 2019 года на остатках средств муниципальных образований остались большие средства, которые сейчас необходимо вернуть в федеральный бюджет. Примечательно, что на протяжении всего года, все регионы Крыма как один утверждали, что успеют выполнить поставленные задачи.

Ошибки планирования и отсутствие понимания как правильно расходовать средства – недопустимы, если мы хотим оправдать надежды крымчан. Прошу коллег уделить этому вопросу особое внимание, учитывая, какую поддержку нам оказывает Президент Владимир Владимирович Путин. Так, например, в ходе вчерашнего совещания с Президентом, Владимиром Владимировичем принят ряд решений, которые позволят нам финансово и организационно обеспечить все запланированные мероприятия на будущие годы. В частности, если до июля текущего года Республика Крым покажет 100% кассового исполнения по мероприятиям, связанным с разработкой проектно-сметной документации на ремонт придомовых и общественных территорий, то после обращения к главе государства, нам выделят дополнительные ресурсы, — заявил Глава Крыма.

Он обратил внимание, что такие меры поддержки будут оказаны лишь тогда, когда власти на местах сформируют реально работающий и максимально эффективный план действий.

Фото: пресс-служба Главы РК.