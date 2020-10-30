Аксёнов: программа по выдаче жилищных сертификатов семьям с детьми не закрыта

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеэфире «Крым 24» прокомментировал ситуацию с выдачей жилищных сертификатов. Он заявил, что эта программа приостановлена, но не закрыта.

Изначально принятие такого решения было направлено на улучшение условий и повышение качества жизни конкретных семей. Но, к сожалению, вокруг данного закона сложилась непростая ситуация, и на это есть соответствующие причины. В связи с коронавирусом экономическая ситуация в Республике Крым изменилась. В нынешнем году было выделено из бюджета около 1,7 млрд. рублей как на борьбу с коронавирусом, так и на выплаты медицинским работникам, кроме того, еще около 500 млн. будет потрачено на эти же цели, — пояснил Глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что, несмотря на текущие проблемы, более 780 крымчан получили данную меру поддержки, а также добавил, что правительство Республики выплатит в общем итоге около 900 млн. рублей при запланированных 150 млн. на реализацию этой программы.

Более того, на следующий год также запланированы средства в размере 600 млн. рублей по данной программе. Это значит, что еще около 500 семей смогут получить поддержку от государства, — отметил Глава РК.

Сергей Аксёнов извинился перед крымчанами, которые рассчитывали получить эту поддержку в более сжатые сроки.

Гарантирую, что к концу текущего года все порядки, касающиеся действия этого закона, и меры, связанные с выделением бюджетных средств на данную программу, будут опубликованы и доведены до населения, — резюмировал Глава Крыма.