Аксёнов прокомментировал итоги онлайн-совещания под руководством Президента по мерам поддержки граждан

Обсуждались вопросы, связанные с выплатами медицинским работникам и семьям с детьми.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал итоги онлайн-совещания по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы под руководством Президента РФ Владимира Путина.

Принял участие в онлайн-совещании под руководством Президента по мерам поддержки граждан. Особое внимание Глава государства уделил вопросам, связанным с выплатами медицинским работникам и семьям с детьми, – отметил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, в Крыму эта работа продолжается. Так, 344 работника здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, получили доплаты за апрель, предусмотренные поручением Президента от 15 апреля текущего года, на общую сумму 15,9 млн. рублей. Врачам выплачено по 80 тысяч рублей, врачам скорой помощи – по 50 тысяч. Средний медицинский персонал получил по 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал скорой помощи и младший медицинский персонал – по 25 тысяч рублей, водители скорой помощи – 25 тысяч рублей.

Глава РК проинформировал, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля текущего года 207 медицинских работников, деятельность которых связана с оказанием помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лица из группы риска получили стимулирующие выплаты за март на общую сумму 1,4 млн. рублей. За апрель указанные выплаты на общую сумму 11,61 миллиона рублей получили 711 медицинских работников.

Кроме того, по словам Сергея Аксёнова, федеральные меры поддержки дополнены региональными.

Федеральные меры поддержки дополнены региональными. Так, в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 15 апреля 2020 года между региональным министерством здравоохранения и 36 медицинскими учреждениями подписаны соглашения о предоставлении субсидии для осуществления выплат. Средства предназначены для стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска, – пояснил Глава Республики.

На сегодняшний день выплату на общую сумму 27,1 млн. рублей получили 1745 медицинских работников. Отдельные категории медицинских работников, входящие в группу риска, получили выплаты по 40 тысяч рублей. Это врачи, оказывающие медицинскую помощь в обсерваторах; врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием, проводящие лабораторную диагностику; врачи патологоанатомических отделений и врачи — судебно-медицинские эксперты. Средний и младший медицинский персонал получил соответственно по 25 и 12 тысяч рублей, другие категории работников – по 12 тысяч рублей.

Также Сергей Аксёнов напомнил, что на региональном уровне введены и другие меры социальной поддержки граждан, в частности до конца года продлен льготный проезд для медицинских и социальных работников. Во второй половине июня начнутся выплаты из бюджета республики на детей от 16 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей на ребенка вне зависимости от места учебы. Эти выплаты получат 36 тысяч крымских детей.