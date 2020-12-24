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Аксёнов рассказал, как коронавирус ударил по бюджету Крыма
Фото: rk.gov.ru

Аксёнов рассказал, как коронавирус ударил по бюджету Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:25 24.12.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе итоговой пресс-конференции рассказал о том, как отразился коронавирус на бюджете Республики.

По отношению к 2019 году мы просели – объем недополученных доходов составил 2,8 млрд. рублей, — отметил Аксёнов. — Те меры поддержки, которые мы предприняли, с точки зрения освобождения от налогов различных сфер деятельности, нам стоили 2,5 млрд. рублей доходов, которые мы недополучили. Меры поддержки предпринимателей, связанные с денежными выплатами, и поддержка семей с детьми – это 1,7 млрд. рублей, 1,3 млрд. – это поддержка врачей. И недополучение доходов было, и плюсом еще расходы дополнительные.

По его словам, для компенсации выпадающих доходов пришлось отменить региональные адресные программы.

Пришлось снять региональные адресные инвестиционные программы практически все: это ремонты в школах, детских садах, объектов культуры и так далее. Но, тем не менее, мы за счет этого более мягко прошли ситуацию, материально поддержали крымчан, – заметил Аксёнов.

Он подчеркнул: все социальные обязательства перед крымчанами будут сохранены.

Аксёнов рассказал, как коронавирус ударил по бюджету Крыма

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