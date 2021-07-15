Аксёнов рассказал причины задержания председателя дачного кооператива в Крыму

Мы уже сообщали о задержании в Крыму председателя дачного кооператива. Глава РК Сергей Аксёнов рассказал некоторые подробности и причины задержания. Задержанный — председатель дачно-лодочного кооператива «Нептун» в Поповке (Сакский район).

Спасибо сотрудникам МВД, задержан председатель кооператива «Нептун», и правильно. Продавали эту землю. Пять гектаров земли захвачены на побережье, и никто не видел – ни глава администрации, ни должностные лица – никто ничего не знает, всем до лампочки, – рассказал Аксёнов.

Он эмоционально заявил, на территории Сакского района сложилась дикая ситуация с застройкой прибрежных территорий.

Сакский район застроен по побережью, уничтожен. Уничтожение, по-другому сказать не могу, – заявил Аксёнов.

По его словам, сотрудники полиции установили, что председатель кооператива, злоупотребляя своими полномочиями, незаконно взимал с членов кооператива денежные средства. Кроме того, есть доказательства, подтверждающие передачу земельных участков, принадлежащих кооперативу, иным лицам за денежное вознаграждение.

Благодарю руководство и сотрудников органов внутренних дел за системную работу по противодействию коррупции, защите законности и правопорядка, — подчеркнул Глава Крыма.

Пока речь идет о ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Подозреваемый задержан, ему грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы сроком до 6 лет.

Отметим, что в 2017 году «Нептун» уже попадал в поле зрения правоохранителей и Госкомрегистра.