Аксёнов сделает прививку от коронавируса… Со временем

Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен вакцинироваться от коронавируса, но только когда количество вакцины «Спутник V» в Крыму будет достаточно для чиновников.

Прививаться буду. Просто у нас сейчас поступило определенное количество доз вакцины, соответственно, нет никаких оснований, чтобы должностным лицам или госслужащим делать в первую очередь прививки, — рассказал Аксёнов в эфире программы «Открытый разговор» на телеканале «Миллет».

Он уточнил, что в первую очередь будут привиты медики, педагоги, работники социальной сферы, сферы услуг, технических служб.

Все остальное будет по тем же принципам. Те категории будут, которые находятся в наибольшем контакте с населением, — уточнил Глава РК.