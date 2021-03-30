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Аксёнов сообщил, что намерен проводить встречи с крымским бизнесом ежемесячно

Аксёнов сообщил, что намерен проводить встречи с крымским бизнесом ежемесячно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 30.03.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что планирует ежемесячно проводить встречи с представителями бизнеса. Записаться на прием можно через оnline-приемную для бизнеса на портале правительства РК. Приемы запланированы на каждую вторую и четвертую пятницу месяца.

По мнению Сергея Аксёнова, встречи с предпринимателями будут способствовать формированию благоприятного бизнес-климата в Республике Крым, помогут устранить административные барьеры при создании, организации и ведении бизнеса, внедрить опыт других субъектов Российской Федерации в сфере поддержки предпринимательства, а также наладить взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам поддержки предпринимательства.

Глава Республики сообщил, что первая встреча с предпринимателями запланирована на 9 апреля. Аксёнов отметил, что вопросы для обсуждения необходимо направлять через online-приёмную для бизнеса Министерства экономического развития Республики Крым в срок до 5 апреля.

Аксёнов сообщил, что намерен проводить встречи с крымским бизнесом ежемесячно

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