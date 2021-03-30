Аксёнов сообщил, что намерен проводить встречи с крымским бизнесом ежемесячно

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что планирует ежемесячно проводить встречи с представителями бизнеса. Записаться на прием можно через оnline-приемную для бизнеса на портале правительства РК. Приемы запланированы на каждую вторую и четвертую пятницу месяца.

По мнению Сергея Аксёнова, встречи с предпринимателями будут способствовать формированию благоприятного бизнес-климата в Республике Крым, помогут устранить административные барьеры при создании, организации и ведении бизнеса, внедрить опыт других субъектов Российской Федерации в сфере поддержки предпринимательства, а также наладить взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам поддержки предпринимательства.

Глава Республики сообщил, что первая встреча с предпринимателями запланирована на 9 апреля. Аксёнов отметил, что вопросы для обсуждения необходимо направлять через online-приёмную для бизнеса Министерства экономического развития Республики Крым в срок до 5 апреля.