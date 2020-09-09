Аксёнов сообщил об очередном транше организациям и предпринимателям, пострадавшим от коронавируса

В Крыму осуществлена очередная выплата на 131 млн. рублей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что продолжается выплата региональной субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В частности, сегодня осуществлена очередная выплата на 131 млн. рублей.

В итоге, в Крыму средства субсидии на общую сумму 934 млн. рублей получил 10 281 субъект хозяйственной деятельности. С начала приема заявлений удовлетворено 18 873 заявки.

Глава РК напомнил, что предприниматели, у которых ОКВЭД не соответствует основному фактически осуществляемому виду деятельности, могут привести его в соответствие в налоговом органе и подать заявку на получение региональной меры поддержки. Основной ОКВЭД будет определяться на дату подачи заявки, а не на 1 января 2020 года.

Срок подачи заявки продлен на два месяца — до 31 октября текущего года. Соответствующие изменения внесены в Закон Республики Крым № 86-ЗРК/2020 и вступили в силу с 1 сентября текущего года.

При расчете размера субсидий могут учитываться уточненные сведения о численности работников в апреле и мае, поданные в пенсионные органы организациями и индивидуальными предпринимателями, вплоть до даты подачи заявки.

Для подачи заявки получателю мер поддержки достаточно заполнить форму и отправить доступным способом: отправка скан-копии заявки по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, почтовым отправлением в налоговый орган, а также размещение в боксах в налоговых органах.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.