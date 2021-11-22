Аксёнов: в Крыму бригады «Скорой помощи» оснастят экспресс-тестами на коронавирус

Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что отрицательная динамика распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Крым сохраняется. В частности, за прошедшую неделю было подтверждено 6072 случая коронавируса, 871 случай внебольничной пневмонии, 148 летальных случаев.

По словам Аксёнова, количество обращений по ряду направлений растет. В общей сложности поступило 2219 обращений, при этом основными темами остались: вакцинация и получение QR-кодов, консультации по вопросам, связанным с ковидом, оказание содействия в лечении, вопросы, связанные непосредственно с работой медучреждений, обеспечение льготными лекарственными препаратами, результаты тестов на ковид и работа скорой медицинской помощи. Оодним из ключевых вопросов был дефицит вакцины «Спутник Лайт».

Уже на прошлой неделе Республика Крым получила более 16 тысяч доз вакцины, которая была распределена по медицинским учреждениям. Более того, сегодня мы получили 38,5 тысяч доз, которые в ближайшее время будут переданы на места, — сообщил Глава Республики, отметив при этом, что в медучреждениях республики достаточно препарата «Спутник V» — в наличии более 146 тысяч комплектов вакцины.

По словам РК, планируется разрешить круглосуточный режим работы для предприятий общественного питания при условии соблюдения всех необходимых требований Роспотребнадзора.

Также Сергей Аксёнов заявил, что на данный момент готовятся предложения на федеральном уровне по вопросам, связанным с работой заведений общепита и других учреждений в торговых центрах.

Договорились, что если человек показал свой сертификат и QR-код, то ему не нужно будет предъявлять документы, чтобы подтвердить свою личность еще раз. Ситуация показывает, что проверки кодов и сверки документов вызывают задержки в работе торговых сетей. Эти предложения уже разрабатываются на федеральном уровне, с нашей стороны они будут дополнены исчерпывающими мерами, — пояснил Аксёнов.

Глава Крыма сообщил, что с 1 декабря все бригады скорой помощи в республике будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена к коронавирусной инфекции для более оперативного выявления заболевания. Для реализации этой задачи выделено 72 млн. рублей из республиканского бюджета.