Аксёнов: в Крыму — негативный сценарий распространения коронавируса

Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что в Крыму наблюдается негативный сценарий распространения коронавируса. В частности, этому способствует отсутствие дисциплины и несоблюдение требований Роспотребнадзора.

По словам Главы Республики, необходимо уделить особое внимание амбулаторному звену лечения коронавирусных больных.

Люди, которые лечатся на дому, не должны становиться источником новых заражений. Понимаем, что логистика передвижения скорых изменилась, некоторые больницы и отделения перепрофилированы, однако это узкое место необходимо не только обозначить, но и найти для него пути решения. В первую очередь, нужно отработать качество и скорость ответа на обращения граждан. Потому что, если человек не получил своевременного ответа на свой вопрос, по пути в больницу он заразит еще нескольких людей, такого допустить нельзя, — рассказал Аксёнов.

Он подчеркнул, что плановая медицинская помощь и лечение амбулаторных больных должны оказываться в полном объеме, для этого необходимо освободить врачей от любой непрофильной работы. Важной темой остается ликвидация очередей в медучреждениях. Глава Крыма еще раз потребовал решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Также, по словам Главы Республики, основным местом распространения инфекции является общественный транспорт, в котором не соблюдаются противоэпидемиологические меры. В ближайшее время будет проведено рабочее совещание по данному вопросу, принятые решения будут размещены в публичном поле.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил, что готов пойти на послабления ограничений для бизнеса, внести изменения в указ о режиме повышенной готовности в случае соблюдения предпринимателями ряда условий. В первую очередь, это 100% вакцинация сотрудников.

При этом это не фиктивное количество, когда официально устроены, допустим, трое, а неофициально работают еще 15, а реальное количество сотрудников. Данные будут тщательно проверены, — пояснил Глава Крыма.

Еще одним важным требованием является доступ к круглосуточному видеонаблюдению сотрудникам Роспотребнадзора и муниципального контроля.

Сергей Аксёнов напомнил, что в критерии оценки работы глав администраций будет внесено качество и результативность проведения контрольных мероприятий в муниципалитетах. При этом Глава Крыма настоятельно порекомендовал главам администраций проводить разъяснительную работу с собственниками заведений, допускающих нарушение дисциплины.

По информации Главы Крыма, за неделю поступило 2362 обращения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в том числе через соцсети.

Большая часть, точнее более трети обращений, связана с вакцинацией, много вопросов, связанных с консультациями по COVID-19, просьб оказать содействие в лечении, есть жалобы на работу скорой помощи и медицинских учреждений, — сообщил Аксёнов.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.