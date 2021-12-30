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Аксёнов «вангует»: после праздников в Крыму – очередная волна коронавируса

Аксёнов «вангует»: после праздников в Крыму – очередная волна коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:11 30.12.2021

По словам Главы Крыма, и месяца не пройдет, как начнется рост заболеваемости COVID-19.

Очередная «волна» заболеваемости коронавирусом в Крыму начнется после праздников, ближе к концу января 2022 года. Такой прогноз сегодня сделал Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество заражений снизилось. Всё равно есть определённая сезонность, независимо от каких-либо действий. Поэтому нужно готовиться к тому, что рост после праздников всё равно будет. По субъективным и объективным причинам, — заметил Аксёнов.

Пока же ежедневное число новых выявленных случаев заражений коронавирусом – не многим более ста.

Аксёнов «вангует»: после праздников в Крыму – очередная волна коронавируса

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