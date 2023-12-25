Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Аксёнов: аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания СВО
актуально в республике
Аксёнов: аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания СВО

Аксёнов: аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:47 25.12.2023

Международный аэропорт Симферополя, закрытый для полетов с февраля 2022 года, не планируется открывать до окончания специальной военной операции. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь. Но я думаю, что до начала курортного сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения, — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия-24«.

Напомним, с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов закрыта часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения СВО. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Сергей Аксёнов

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.