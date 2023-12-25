Аксёнов: аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания СВО

Международный аэропорт Симферополя, закрытый для полетов с февраля 2022 года, не планируется открывать до окончания специальной военной операции. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь. Но я думаю, что до начала курортного сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения, — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия-24«.

Напомним, с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов закрыта часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения СВО. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.