Аксёнов: крымскому бизнесу, пострадавшим в условиях санкций, будет оказана необходимая помощь

А еще обещают трудоустроить беженцев с Украины.

Глава РК Сергей Аксёнов провел заседание Регионального штаба по повышению устойчивости экономики Крыма в условиях санкций, в ходе которого обсуждался ряд очередных мер, направленных на поддержку экономики, и инструменты помощи гражданам. Он напомнил о необходимости поддержки небольших предприятий и субъектов МСП, пострадавших из-за санкций и ограничений.

Мы постоянно говорим о поддержке системообразующих предприятий, но необходимо отметить, что и небольшие предприятия также получат поддержку. Из-за отсутствия авиа- и морского сообщения многие предприятия курортной сферы приостановили работу, и люди остались без источников дохода. Однако ожидаем, что, как только авиасообщение вновь будет открыто, курортный сезон побьет все рекорды, — пояснил Глава Республики.

Аксёнов отметил, что в Крыму готовы содействовать трудоустройству беженцев из Украины.

Не сомневаемся, что в числе беженцев есть хорошие специалисты, которых мы готовы трудоустроить. Рассчитываем, что среди приезжих граждан будут медработники, строители, работники сельскохозяйственных отраслей и курортной сферы. Хорошие специалисты всегда требуются. Поэтому мы будем благодарны, если вы изъявите желание остаться поработать в Крыму, — сообщил Глава Крыма.

Кроме того, по мнению Сергея Аксёнова, нужно выработать меры поддержки крымских аграриев по выращиванию сельхозпродукции и оказать помощь в восстановлении системы полива, которая пришла в нерабочее состояние за 8 лет без эксплуатации.

Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что по поручению Главы Республики был разработан микрозайм «Выгодный» под 10% годовых на срок от 6 до 24 месяцев для пополнения оборотных и основных средств субъектов хозяйствования. Рассмотрение заявок будет осуществляться в течение 1 рабочего дня, старт выдачи микрозаймов запланирован на 1 апреля.

Кроме того, по словам Ирины Кивико, утверждены новые антикризисные меры:

— Крымским гарантийным фондом снижена комиссия за предоставление поручительства до 0,5%;

— в Министерстве промышленной политики РК запущена «горячая линия» 8 800 500 38 59 по вопросам импортозамещения и приема обращений граждан;

— ежедневно проводится мониторинг ситуации по импортозамещению и принимаются соответствующие решения.

Министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко сообщил, что в список системообразующих предприятий для получения федеральной поддержки включены еще 10 крымских предприятий, общее число таких компаний в общероссийском списке достигло 23.

Помимо этого, правительством Республики Крым прорабатывается вопрос импорта критически важной продукции через страны, которые не присоединились к санкциям, введенным в отношении России.

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