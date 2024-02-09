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Аксёнов: льготные категории граждан должны быть обеспечены лекарствами в полном объеме

Аксёнов: льготные категории граждан должны быть обеспечены лекарствами в полном объеме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:11 09.02.2024

Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что обеспечивать льготные категории граждан положенными им лекарственными препаратами необходимо в полном объеме. Он уверен: перебои в поставках лекарственных препаратов недопустимы.

В последнее время увеличилось количество жалоб, связанных с нарушением поставок льготных лекарств. В первую очередь речь идет о людях с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, – пояснил Глава Республики.

Аксёнов: льготные категории граждан должны быть обеспечены лекарствами в полном объеме

Аксёнов отметил, что благодаря поручению Президента РФ Владимира Путина в Крыму предусмотрены необходимые меры по льготному лекарственному обеспечению.

Помощь льготным категориям граждан должна быть адресной, доходить до всех больных. В настоящее время проблема заключается в отсутствии системы и в необходимости отладки всех процессов поставок, – сказал Глава Крыма.

Аксёнов: льготные категории граждан должны быть обеспечены лекарствами в полном объеме

Как сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский, в настоящее время вопросами обеспечения лекарственными препаратами занимается непосредственно республиканский минздрав. Создано управление государственных закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в рамках оптимизации процедуры приобретения лекарств.

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Крымчане, которые сталкиваются с отсутствием лекарств в аптечной сети или проблемами в получении льготных препаратов, могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Республики Крым по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru.

Сергей Аксёнов поручил устранить возникший сбой с поставками лекарств в кратчайший срок, а все поступившие обращения крымчан отработать индивидуально.

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