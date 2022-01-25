Аксёнов может остаться Главой Крыма еще надолго. Конституция Республики позволит

Госсовет Крыма занимается подготовкой изменений Конституции Республики. Об этом сообщил председатель регионального парламента Владимир Константинов. Одно из «новшеств» — Глава РК сможет занимать свою должность более двух сроков подряд.

Среди базовых поправок, которые будут внесены в Конституцию Республики Крым, можно выделить такие, как исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд, – сказал Константинов на заседании президиума Госсовета РК.

По его словам, данные изменения призваны привести Конституцию РК в соответствие федеральному законодательству. В конце прошлого года Госдума приняла, а Президент России подписал закон об организации публичной власти в субъектах РФ. В частности, документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.

Кроме того, сообщил Константинов, планируется ужесточить требования, предъявляемые к кандидату на пост Главы Республики. Так, потенциальному руководителю региона будет запрещено иметь иностранное гражданство.

Пока Глава Крыма избирается депутатами Госсовета РК сроком на пять лет. Сергей Аксёнов занимает пост главы Республики Крым с апреля 2014 года. На протяжении пяти лет, с 2014 по 2019 годы, также являлся председателем Совета министров РК. После изменений Конституции он также сможет занять должность Главы Крыма, но на срок не более двух каденций (еще 10 лет).

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