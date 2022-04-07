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Аксёнов: мы и научим, и заставим всех уважать нашу страну

Аксёнов: мы и научим, и заставим всех уважать нашу страну

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:53 07.04.2022

Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен: спецоперация на Украине будет доведена до логического завершения.

Есть крылатое выражение «не можешь – научим, не хочешь – заставим». Мы и научим, и заставим всех уважать нашу страну. И непонятливых ублюдков, которые издеваются над нашими пленными, тоже. Если они доживут до этой минуты, – сказал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что спецоперация российских войск на Украине не нацелена на мирных жителей.

Мы воюем не с украинцами. Это неонацисты, которых полностью поддерживают западные режимы. Американцы и не скрывают, что они полностью регулируют, выстраивают оборону, обучают украинские нацистские части. Уже все это за рамками приличия. По сути, развернутая война – это война за русский мир. Она закончится 100% нашей победой, – добавил Аксёнов.

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