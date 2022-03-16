Аксёнов объявил награду за задержание украинского телеведущего, призвавшего резать россиян

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил награду тому, кто задержит (или возьмет в плен) украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призвавшего «вырезать русские семьи».

Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую, – написал на своей странице в ВКонтакте Аксёнов.

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