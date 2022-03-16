реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Аксёнов объявил награду за задержание украинского телеведущего, призвавшего резать россиян

crimeapress_news



реклама в крыму
Аксёнов объявил награду за задержание украинского телеведущего, призвавшего резать россиян
Скриншот: Тот самый Шарафмал

Аксёнов объявил награду за задержание украинского телеведущего, призвавшего резать россиян

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 16.03.2022

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил награду тому, кто задержит (или возьмет в плен) украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призвавшего «вырезать русские семьи».

Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую, – написал на своей странице в ВКонтакте Аксёнов.

Ответы на вопросы: за что, почему и что случилось —  ЗДЕСЬ.

Узнайте больше:  В Крыму работают 100 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев и жителей ДНР и ЛНР

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.