Аксёнов поручил опубликовать перечень критериев для списка системообразующих предприятий

Включение в список позволит предприятиям получить дополнительную поддержку.

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе онлайн-заседания Регионального штаба по повышению устойчивости экономики Республики Крым в условиях санкций поручил опубликовать критерии отбора системообразующих предприятий Республики для включения в общероссийский список системообразующих предприятий.

На сегодняшний день в крымский перечень вошли 111 системообразующих предприятий, в общероссийский – 13. В связи с этим необходимо пересмотреть критерии для включения крымских предприятий.

Все предприятия, которые соотносятся по штатной численности и размеру выручки, должны попадать в общероссийский перечень системообразующих предприятий. Для того чтобы наладить эту работу, необходимо составить перечень критериев, под которые должны подходить предприятия, для включения их в общероссийский перечень системообразующих предприятий. Нужно провести оценку того, какое количество крымских предприятий потенциально может войти в данный список. Тем предприятиям, которые уже автоматически прошли по существующим критериям, мы без проблем окажем поддержку, — сказал Аксёнов.

Он поручил рассмотреть вопрос снижения процентной ставки микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Существующая ставка в 15% является неподъемной в нынешних условиях с постоянным изменением цен и курса валюты. Данной ставкой сможет воспользоваться только высокорентабельный бизнес, — подчеркнул Глава Крыма.

Кроме того, по мнению Главы Республики, необходимо проводить мониторинг антикризисных мер, принимаемых в других субъектах РФ, для возможного использования в Крыму.

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