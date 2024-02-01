Аксёнов призвал ускорить оформление документации на землю кооперативов и СНТ в Крыму

Процесс оформления правоустанавливающих документов на земельные участки граждан на территории дачных кооперативов и СНТ необходимо завершить до апреля текущего года. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

К сожалению, некоторые главы администраций ранее формально подошли к этому вопросу и работу до конца не довели, хотя действующее законодательство исчерпывающе позволяет решить вопросы во всех СНТ без исключения. На сегодня для решения спорных вопросов гражданам нет необходимости лично обращаться в суд с исковыми заявлениями. Эту задачу должны взять на себя администрации муниципалитетов, чтобы помочь крымчанам в ускоренном режиме оформить земельные участки, — подчеркнул Аксёнов.