Аксёнов: работы по благоустройству придомовых территорий Алушты планируется завершить за три года

В 2022 году в городе должно быть обустроено 8 придомовых территорий.

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе совещания о проблемных вопросах Алушты сообщил, что работы по благоустройству придомовых территорий в муниципалитете планируется завершить за три года. Он сообщил, что в целом у Республики достаточно ресурсов для ремонта примерно 300 кровель и 300 придомовых территорий ежегодно. Однако отсутствие необходимого числа специалистов не позволяет увеличить масштаб этих работ.

К сожалению, недостаточное число надежных подрядчиков не позволяет одновременно вести работы на большом количестве объектов. До 1 марта мы готовим предложения для совещания с федеральным Правительством, где обсудим способы обеспечить в 2023 – 2024 годах ремонт минимум по 1000 кровель и придомовых территорий в год, — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, планируется создание строительного предприятия с государственным участием, которое будет заниматься благоустройством, однако главы администраций и сами могут привлекать к работе подрядные организации, которые ранее показывали положительные результаты на объектах.

В ходе совещания Глава Республики поручил министерству строительства и архитектуры РК подготовить проект изменений в федеральный закон для упрощения процедуры изъятия земельных участков, на которых есть объекты самовольной постройки, по решению органов власти, без судебного решения.

Принятые акты об изъятии земли должны сразу вступать в действие. При необходимости подрядчик может обжаловать данное решение. Нужно сделать все во избежание ситуации, когда недобросовестный подрядчик продолжает строительство, несмотря на судебный процесс, — пояснил Аксёнов.

Также, по словам Главы Крыма, в текущем году в Республике будет проведено грейдирование всех дорог без асфальтового покрытия.

После наступления подходящих погодных условий нужно провести грейдирование и отсыпку щебнем дорог, на которых не уложен асфальт, чтобы обеспечить должное состояние для проезда на всех дорогах муниципалитетов. После того как будет сформирован реестр всех дорог республики, главами администраций муниципалитетов и ГУП РК «Крымавтодор» будет определена очередность работ, — уточнил Глава РК.

По поручению Сергея Аксёнова министерством ЖКХ РК будет составлен тарифный реестр всех многоквартирных домов республики.

По итогам выездных совещаний необходимо составить реестр всех МКД на территории Республики Крым с указанием тарифов за обслуживание территории и конкретных адресов. У нас должна быть четкая картина по тарифной политике, которая существует в Республике, — подчеркнул Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов проинформировал, что к 1 марта будут урегулированы вопросы, связанные с доступом на территорию парка военного санатория «Крым» в Партените.

Уверен, что совместно с Министерством обороны Российской Федерации придем к компромиссу, при котором у местных жителей будет бесплатный допуск в парк санатория, а у туристов – платный, как это было ранее. Сегодня в парке остаются ограничения, связанные с эпидемиологическим режимом, — отметил он.

В ходе доклада врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского стало известно, что в рамках модернизации медицинских учреждений с целью доведения до федеральных стандартов Алуште выделено более 1 млрд. рублей на проведение мероприятий, которые включают в себя капитальный ремонт медучреждений, строительство ФАПов и амбулаторий и приобретение оборудования.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы санитарной очистки, организации работы общественного транспорта, регулирования и мониторинга цен на продовольственные товары, оказания медицинских услуг, увеличения доходной части бюджета муниципального образования, а также выполнения ранее данных поручений.

К слову, следующее рабочее совещание о проблемах муниципального образования пройдет в Ялте.

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