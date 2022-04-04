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Аксёнов разбушевался. За что получили выговоры крымские министры и главы администраций

Аксёнов разбушевался. За что получили выговоры крымские министры и главы администраций

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:35 04.04.2022

Взыскания коснулись руководителей четырех министерств и глав восьми администраций.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о вынесении взысканий ряду должностных лиц за неисполнение данных ранее поручений. За что? Министерствам и администрациям муниципалитетов была поставлена задача – до 1 февраля заключить контракты на выполнение строительных и ремонтных работ. Данные поручения не были выполнены рядом должностных лиц. В связи с этим принято решение о применении взысканий ввиду непринятия надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов.

Обязанностью должностных лиц было заключение контрактов до 1 февраля, однако, несмотря на то, что срок был продлен до 1 апреля, работа не была выполнена. В связи с этим ответственные будут наказаны, — сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов уточнил, что выговоры были объявлены министру строительства и архитектуры РК Карлену Петросяну, министру образования, науки и молодежи РК Валентине Лаврик, министру юстиции РК Олегу Шаповалову и министру культуры РК Татьяне Манежиной.

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Кроме того, инициировано проведение служебных проверок в отношении временно исполняющего обязанности министра здравоохранения РК  Константина Скорупского, исполняющего обязанности министра транспорта РК Николая Лукашенко.

Также в отношении восьми глав администраций направлены письма на имя председателей городских и районных советов о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий. Это касается глав администраций города Керчи Святослава Брусакова, города Ялты – Янины Павленко, города Джанкоя – Игоря Ивина, города Саки – Александра Овдиенко, Ленинского района – Екатерины Юровских, Сакского района – Владимира Сабивчака, города Красноперекопска – Вадима Хомина, временно исполняющего обязанности главы администрации города Евпатории Александра Рытова.


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