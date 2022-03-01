Аксёнов уверен: «бандеровские ублюдки» получат по заслугам. Вплоть до расстрела

Глава РК Сергей Аксёнов распространил в соцсетях эмоциональный комментарий.

Считаю, что всех, кто участвовал в пытках наших солдат, в том числе и их командиров вплоть до министра обороны и президента Украины, которые допустили это своим бездействием, необходимо приговаривать к высшей мере наказания. С точки зрения справедливости было бы правильно подвергнуть их тем же пыткам, которым они подвергали наших пленных.

В отличие от этих бандеровских ублюдков Россия уважительно относится к пленным украинским солдатам и офицерам. Мы понимаем, с кем имеем дело, и своим зверским обращением с пленными они это подтверждают.

Наступления наших войск все это не остановит. Издеваются над людьми только трусы и законченные мерзавцы. Они получат по заслугам, и никакой запад их не спасет. Их ничего не спасет, — заявил сегодня Глава Крыма.