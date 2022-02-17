Аксёнов: в Крыму студенты могут провести акцию по озеленению территорий муниципалитетов

В ходе встречи с представителями Крымского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Глава РК Сергей Аксёнов инициировал проведение добровольческой акции по озеленению муниципалитетов.

Министерством экологии и природных ресурсов РК сейчас готовится программа по озеленению территорий муниципальных образований. По итогам выездов в муниципалитеты стало понятно, что в городских округах категорически не хватает зелени, в связи с чем необходимо провести субботники, к участию в которых могут быть привлечены крымские студенческие отряды. Со своей стороны готов поддержать в вопросе обеспечения участников акции саженцами. На мой взгляд, озеленение наших городов и сел – одно из важных дел, которое мы можем сделать в ближайшее время, — пояснил Глава Крыма.

Аксёнов отметил, что одним из важных производственных направлений деятельности студенческих отрядов является строительство. Сегодня Республика особо нуждается в специалистах строительной отрасли для реализации многих инфраструктурных проектов, и крымские власти готовы оказать крымским студенческим отрядам содействие в развитии этого направления.

Также Сергей Аксёнов выразил благодарность участникам крымских студенческих отрядов за помощь во многих сложных ситуациях. В том числе Глава РК отметил работу отрядов не только Республики, но и всей страны в ходе ликвидации последствий ЧС, связанных с летними паводками 2021 года.

Кроме того, Сергей Аксёнов поздравил крымскую молодежь с Днем Российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля.

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