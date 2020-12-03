Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

В связи с пандемией коронавируса губернатор Севастополя, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Развожаев призвал активно подключаться к движению взаимопомощи. На вызовы к пациентам в регионах врачей отвозят волонтеры, среди которых и депутаты различных уровней. При содействии главы Президиума политсовета Севастопольского регионального отделения «Единой России», главы Гагаринского района Алексея Ярусова поликлиникам №2 и №3 передали в пользование два автомобиля с водителями и 1 000 литров топлива. Автомобили будут использоваться для доставки врачей на дом к пациентам.

Мы понимаем, насколько медработники ответственно подходят к своей работе, насколько они загружены, как сильно устают. В лечебные учреждения поступает поток обращений, и наши медики буквально задыхаются без транспортных средств. И мы решили помочь. Мы переговорили с гагаринцами, членами общественного Совета, которые выросли в Гагаринском районе и живут здесь. Они вышли с инициативой предоставить поликлиникам два автотранспортных средства. Одно — для поликлиники №2 на улице Ерошенко, второе — для портовой поликлиники на улице Бориса Михайлова. Предоставлены машины, водители и 1000 литров топлива, — говорит Алексей Ярусов.

Глава района выразил искренние слова благодарности неравнодушным предпринимателям Александру Козлову и Андрею Олейнику, которые помогли медицинским учреждениям. Также он поблагодарил медиков за то, что они делают для севастопольцев в нынешнее трудное время.

Заведующая поликлиникой №2 городской больницы №1 Оксана Коцюба отметила, что в условиях пандемии медицинским работникам очень тяжело обслуживать большой поток вызовов. В поликлинику поступает до двухсот вызовов в день, а это значит, что каждому врачу приходится обслужить до 30 вызовов. Разумеется, потенциал больницы не рассчитан на такое количество.

Благодаря помощи наших гагаринцев у нас есть возможность ускорить оказание медицинской помощи у постели каждого больного. Сейчас вы видели, как две медсестры уехали на предоставленном поликлинике автомобиле для сбора анализов. А иначе одна медсестра на одной машине обслуживала бы более сорока вызовов и вернулась бы в поликлинику не раньше 18.00. И пациенты бы нервничали, и большая нагрузка легла бы на медицинский персонал. А сегодня все вызовы будут обслужены в первую половину дня. Медсестра возьмет мазки, кто-то ждет лекарства, кто-то — медицинскую помощь, и благодаря автомобильному ресурсу с водителем, с бензином, на полном обеспечении мы сможем более комфортно оказывать медицинскую помощь нашим уважаемым пациентам, — говорит Оксана Коцюба.

Она поблагодарила Гагаринский муниципалитет и предпринимателей района за помощь медикам в их нелегкой работе.

Фото: пресс-служба СРО «Единая Россия».