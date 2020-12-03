Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

crimeapress_news

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:58 03.12.2020

В связи с пандемией коронавируса  губернатор Севастополя, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Развожаев призвал активно подключаться к движению взаимопомощи. На вызовы к пациентам в регионах врачей отвозят волонтеры, среди которых и депутаты различных уровней. При содействии главы Президиума политсовета Севастопольского регионального отделения «Единой России», главы Гагаринского района Алексея Ярусова поликлиникам №2 и №3 передали в пользование два автомобиля с водителями и 1 000 литров топлива. Автомобили будут использоваться для доставки врачей на дом к пациентам.

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Мы понимаем, насколько медработники ответственно подходят к своей работе, насколько они загружены, как сильно устают. В лечебные учреждения поступает поток обращений, и наши медики буквально задыхаются без транспортных средств. И мы решили помочь. Мы переговорили с гагаринцами, членами общественного Совета, которые выросли в Гагаринском районе и живут здесь. Они вышли с инициативой предоставить поликлиникам два автотранспортных средства. Одно — для поликлиники №2 на улице Ерошенко, второе — для портовой поликлиники на улице Бориса Михайлова. Предоставлены машины, водители и 1000 литров топлива, — говорит Алексей Ярусов.

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Глава района выразил искренние слова благодарности неравнодушным предпринимателям Александру Козлову и Андрею Олейнику, которые помогли медицинским учреждениям. Также он поблагодарил медиков за то, что они делают для севастопольцев в нынешнее трудное время.

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Заведующая поликлиникой №2 городской больницы №1 Оксана Коцюба отметила, что в условиях пандемии медицинским работникам очень тяжело обслуживать большой поток вызовов. В поликлинику поступает до двухсот вызовов в день, а это значит, что каждому врачу приходится обслужить до 30 вызовов. Разумеется, потенциал больницы не рассчитан на такое количество.

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Благодаря помощи наших гагаринцев у нас есть возможность ускорить оказание медицинской помощи у постели каждого больного. Сейчас вы видели, как две медсестры уехали на предоставленном поликлинике автомобиле для сбора анализов. А иначе одна медсестра на одной машине обслуживала бы более сорока вызовов и вернулась бы в поликлинику не раньше 18.00. И пациенты бы нервничали, и большая нагрузка легла бы на медицинский персонал. А сегодня все вызовы будут обслужены в первую половину дня. Медсестра возьмет мазки, кто-то ждет лекарства, кто-то — медицинскую помощь, и благодаря автомобильному ресурсу с водителем, с бензином, на полном обеспечении мы сможем более комфортно оказывать медицинскую помощь нашим уважаемым пациентам, — говорит Оксана Коцюба.

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Она поблагодарила Гагаринский муниципалитет и предпринимателей района за помощь медикам в их нелегкой работе.

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Фото: пресс-служба СРО «Единая Россия».

Активисты Гагаринского района помогли поликлиникам Севастополя с автомобилями и топливом

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.