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Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Севастополь – город немеркнущей русской славы"
иллюстрация: pikist.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Севастополь – город немеркнущей русской славы»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:12 14.06.2025

Легендарный город-герой отмечает свой 242-й день рождения — поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем города Севастополя.

«Здесь порой даже плавился и гранит, а вот люди не плавились. И стояли!»

Эти строки из стихотворения известного советского поэта-фронтовика Эдуарда Асадова посвящены легендарному Севастополю. Сегодня город-герой отмечает свой день рождения.

Севастополь – город немеркнущей русской славы. Подвиги его защитников и освободителей навсегда вписаны в ратную летопись нашего Отечества. Здесь каждый камень связан с историей России, с победами русского оружия, с теми испытаниями, которые довелось пережить нашей Родине.

Несокрушимый дух героических предков живет в сердцах жителей города-героя. В дни Крымской весны мы вместе встали на защиту свободы, отстояли свое право быть с Россией.

Севастопольцы, воины-черноморцы отважно сражаются на фронтах СВО, вносят свой вклад в освобождение родной земли, приближают Победу.

Сегодня Севастополь – важный военный, экономический, научно-образовательный, рекреационный центр. Город русских моряков динамично развивается, сохраняя при этом свою особую, неповторимую атмосферу.

От всей души поздравляю севастопольцев и лично Михаила Владимировича Развожаева с Днем города! Желаю всем здоровья, мира и добра, а Севастополю – благополучия и процветания! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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