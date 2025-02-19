По качеству жизни Севастополь среди российских городов — на 23 месте

Город за год, отмечает «Севастопольская газета», улучшил свое положение в рейтинге сразу на три пункта.
Сводный балл в свежем рейтинге РИА Новости за 2024 год вырос почти у всех российских регионов, в том числе и у Севастополя. У него 62,6 баллов из 100 и 23 место против 58,9 баллов и 26-го места в 2023 году.
Республика Крым оказалась на 37-й строке, значительно улучшив свой прошлогодний результат (45-е место). Ростовская область оказалась на седьмой строчке, Краснодарский край — на четвертой.
Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В конце разместились республики Тыва и Ингушетия, а также Еврейская автономная область.
Аналитики оценивали качество жизни в субъектах РФ на основании 66 критериев, в том числе уровня доходов, состояния рынка труда, жилищных условий и безопасности, здоровья населения. Кроме того, оценивались демографическая ситуация, климат и экология, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и другие.
источник: «Севастопольская газета»
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С тегами: Севастополь