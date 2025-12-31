В Севастополе озвучили итоги Года защитника Отечества

В Севастополе действует широкий спектр мер социальной поддержки бойцов — в их числе предоставление земельных участков, выплата в миллион рублей, социальные выплаты, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в пассажирском транспорте, право на получение бесплатной юридической помощи, помощь в трудоустройстве и другие меры.

В этом году также запустили образовательную программу «Севастополь — город Героев». Это эффективный социальный лифт для героев, позволяющий им в полной мере реализовать свой потенциал на благо Севастополя и всей страны. По итогам конкурсного отбора были определены 65 финалистов, осенью для 34 участников из первого потока провели первый очный образовательный модуль, в феврале их ждет второй. Все победители программы включены в резерв управленческих кадров города.

Помощь воинам также оказывают: Ассоциация ветеранов СВО, филиал фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества. Организации помогают с трудоустройством, организуют юридическую и психологическую поддержку, обеспечивают защитников с инвалидностью средствами реабилитации, проводят спортивные соревнования и многое другое.

Всего более 70 общественных организаций помогают фронту: севастопольцы плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и сухие пайки, собирают средства, чтобы купить все самое необходимое для бойцов на линии фронта. Только Гуманитарная миссия Севастополя в этом году совершила 14 поездок «за ленточку» и доставила свыше 420 тонн грузов для воинов и жителей прифронтовых сел. Правительство Севастополя бесплатно предоставило помещение для нового склада Гуманитарной миссии на Косарева, 2, сейчас там идет ремонт.

В 2025 году открыли мемориальные доски Героям России Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову и приняли решение — 15 улиц, сквер и бульвар назвать в честь участников специальной военной операции.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя