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Акция "Подари жизнь": судебные приставы Севастополя - в участниках
фото: пресс-служба УФССП России по Севастополю

Акция «Подари жизнь»: судебные приставы Севастополя — в участниках

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:23 15.04.2022

15 апреля  2022 года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю приняли участие в акции по сдаче крови «Подари жизнь», которая проходила в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Севастополя «Центр Крови».

Акция уже стала традиционной, сотрудники службы регулярно сдают кровь с 2014 года. Сегодня, судебные приставы пополнили запасы центра крови на 8,7 литров, которые в определенный критический момент спасут жизни людей. Среди тех, кому в первую очередь необходима кровь – это дети, страдающие от тяжелых заболеваний, женщины после родов, пострадавшие  в ДТП, а также  военнослужащие которые выполняют свой служебный долг. Кроме того, постоянный запас крови должны иметь сотрудники МЧС, ежедневно сталкивающиеся с риском на работе. Стандартная доза крови, которую сдает каждый донор —  450 мл. Если у человека отсутствуют проблемы со здоровьем, данное количество никак не скажется на работе организма, — отмечают в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

Перед забором крови все сотрудники прошли обязательный медицинский контроль и лабораторный анализ для получения врачом информации о возможности стать донором. Для судебных приставов, отмечают специалисты, участвовать в благотворительных акциях – гражданский долг и проявление активной гражданской позиции.

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