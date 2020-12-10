Актуально: что с лекарствами в аптеках Крыма

Реалии конца года: отсутствие конкретных лекарственных препаратов в аптеках Крыма. Речь не только об антибиотиках, парацетомоле, жаропонижающих лекарствах. В первую очередь, «дефицит накрыл» льготные медикаменты. Люди жалуются во все инстанции. Власти реагируют, как могут. По информации министра здравоохранения РК Александра Остапенко, сделан «срез обращений граждан по вопросам отсутствия медикаментов в аптеках».

Есть определенные проблемы по Нижнегорскому, Черноморскому, Ленинскому районам, по городам Алушта и Керчь, Евпатория и Феодосия. На следующей неделе мы планируем встретиться с представителями коммерческих аптек. Также сейчас отрабатывается программный комплекс, который в онлайн-режиме сможет информировать жителей о наличии того или иного препарата в конкретных аптеках. Обращаюсь к крымчанам с просьбой не устраивать ажиотажный поиск препаратов, особенно связанных с лечением новой коронавирусной инфекции, таких как цефтриаксон, который вводится инъекционно два раза в день, поскольку он абсолютно не показан при этих заболеваниях, это ряд антибактериальных препаратов, — отметил Остапенко.

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал завершить эту работу и отработать механизмы информирования граждан.

При дефиците препарата надо давать информацию в аптечных сетях Республики Крым, чтобы у людей не было паники и было понимание, где их можно приобрести. Также необходимо урегулировать ситуацию с отсутствием парацетамола. При этом лекарственные препараты для лечения онкологии и других заболеваний, связанных с прямым риском для жизни, должны быть в наличии в достаточном количестве как в частных сетях, так и в «Крым-Фармации». Кроме того, сейчас в ручном режиме решается вопрос с закупкой инсулина, — подчеркнул Аксёнов.

По информации руководителя «Крым-Фармации» Тараса Чеславского, отпуск льготных лекарственных препаратов идет в 63 аптечных организациях.

На сегодняшний момент существуют некоторые проблемы с рядом препаратов. Это препараты для лечения сахарного диабета: вилдаглиптин, ситаглиптин, инсулин деглудек и так далее. По онкологии: гозерелин. Препаратов не так много, но спрос на них возрос, потому что медорганизации стараются выписать рецепты на более длительный срок лечения, чтобы ограничить посещение льготниками медорганизаций в период пандемии, — сказал Чеславский.

Как преодолеть дефицит? Начать с синхронизации закупочного плана, провести дополнительные закупки. Это уже делается.

Такой востребованный препарат, как ситаглиптин, в понедельник поступит в аптечную сеть. Чтобы информировать льготников и как можно быстрее удовлетворить их потребность в лекарственных препаратах, у нас работает телефон контакт-центра, организованного на базе крымского МИАЦ, там сотрудники «Крым-Фармации» отвечают на вопросы льготников, консультируют их, где есть препарат. Стараемся оперативно реагировать. Если препарата нет в каком-то регионе, а он жизненно необходим, стараемся оперативно переместить его из другой аптечной организации, — заявил руководитель «Крым-Фармации».

Бесплатный телефон контакт-центра министерства здравоохранения Крыма: 8-800-733-33-34. Надо выбрать категорию «Вопросы льготного лекарственного обеспечения», далее нажимается цифра и переключается на специалиста «Крым-Фармации», который отвечает на все вопросы, связанные с наличием лекарств в аптеках Республики.

Отметим, что льготным категориям граждан (пожилым людям, инвалидам) лекарства на дом доставляют волонтеры.

Благодарю волонтеров за данную работу, которая осуществляется в рамках противоэпидемиологических мер. Однако речь должна идти и об остальных жителях, которым необходимы лекарственные препараты, — резюмировал Сергей Аксёнов.

При этом, по его мнению, особенно тщательно нужно проверять срок годности препаратов.