Актуально: минздрав Крыма – о том, как уберечь себя от травматизма в условиях зимней непогоды

В период гололеда в сутки за помощью к медикам Крыма обращаются порядка ста человек.

Такие погодные явления как гололед и налипание на поверхности мокрого снега чаще всего становятся причинами травм, связанных с падением, — ушибов, растяжений и переломов у всех возрастных категорий населения, — отметили в минздраве РК.

По словам главного внештатного специалиста ортопеда-травматолога министерства здравоохранения Республики Крым, заведующего отделением ортопедии «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» Павла Федуличева, чтобы уберечь себя от травм в условиях неустойчивой зимней непогоды следует соблюдать предельную осторожность.

Прежде всего, необходимо позаботиться об устойчивой, удобной обуви на низком каблуке, желательно с ребристой подошвой.

Выбирая маршрут пешего движения, лучше избегать участков с наклонной поверхностью и передвигаться, не торопясь, наступая на всю поверхность подошвы.

Особое внимание к своему здоровью рекомендовано проявить людям пожилого возраста, поскольку травмы у них происходят чаще, а период лечения и восстановления продолжается дольше. Так, если у пожилого человека нет возможности не выходить из дома в период морозов и выпадения снега, на улицу нужно не только правильно обуться, но и взять с собой дополнительную опору, например, трость.

Если все принятые меры безопасности не помогли избежать падения, то ни в коем случае нельзя приземляться на вытянутые руки, чтобы не допустить их вероятного перелома. Предотвратить сотрясение мозга при падении на спину можно прижав подбородок к груди. В целом, при падении следует постараться сгруппироваться и наклониться в сторону, — заметил врач-травматолог.

Чтобы помочь человеку после падения, его необходимо уложить, обездвижить и приложить к травмированному месту холод. Следующий этап — обращение за медицинской помощью к специалистам.

Важно помнить: своевременно оказанная квалифицированная помощь во многих случаях помогает избежать возможного оперативного вмешательства.

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