Апелляционный суд смягчил наказание крымскому убийце ребёнка – отчиму Даши Пилипенко

Как известно, Верховный суд Крыма приговорил 45-летнего Александра Пилипенко, жителя села Кропоткино Раздольненского района к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима за совершение умышленного убийства пятилетней падчерицы.

Однако последовала апелляция, и суд счел возможным смягчить наказание.

В ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке установлено, что в действиях Пилипенко А.А. имеет место активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку виновный после задержания признался в содеянном, дал подробные показания, в ходе проверки показаний на месте указал место сокрытия трупа девочки, а также сообщил иные обстоятельства совершённого им преступления. До этого времени органы предварительного следствия не располагали сведениями о лице, совершившем преступление, а также о месте нахождения трупа девочки. Именно от Пилипенко А.А. им стало известно о совершении им преступления, что не было учтено судом первой инстанции.

Судебная коллегия признала смягчающим наказание Пилипенко А.А. обстоятельством – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что повлекло смягчение наказания до 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Решение суда вступило в законную силу, — сообщает пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.