Архитекторы и строители определились с судьбой арочных помещений Митридатской лестницы

Решена судьба арочных помещений на третьем ярусе Митридатской лестницы. Об это сообщает KERCH.COM.RU .

Самое главное: решили не отступать от ранее утвержденного проекта. Это значит, что обнаруженные технические пространства будут укреплены и закрыты: лестница в этой части станет такой, какой ее помнят горожане, — только с одним помещением (по центру) с арочным сводом, — пишет сайт со ссылкой на руководителя работ Константина Кононыхина.

Что касается штаба 51-й армии: поставлена задача не повредить сооружению. Поэтому сваи не будут забивать сквозь стены, а укрепят конструкцию по-другому, перераспределят нагрузку. Бункер оставят нетронутым. Вопрос по его дальнейшей судьбе будет решать балансодержатель.

Вход в помещение штаба выполнят в виде такой же сводчатой арки, как слева, и сверху построят идентичную лестницу, ведущую на следующий ярус. На четвертом ярусе продолжается битва с советским бетоном.

По малой Митридатской лестнице работы практически завершены, но все же остались. Необходимо выполнить пропитку камня, его шлифовку, установить табличку, вазоны.