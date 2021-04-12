«Артек» отмечает 60 лет с момента первого полета человека в космос

Часть экспонатов, например, тренировочный скафандр, была подарена музею лично Юрием Гагариным. Музей интерактивен: школьники могут ощутить себя космонавтами: примерить на себя костюм космонавта, попробовать свои силы на настоящих тренажерах – креслах для тренировки вестибулярного аппарата. Одно из них передано музею летчиком-космонавтом первого отряда космонавтов Павлом Беляевым, второе, уже современное, – космонавтом Юрием Романенко. В выставочных залах музея «Космос» в «Артеке» также хранятся стабилизирующий парашют космического корабля «Восток», тренировочный скафандр собаки Чернушки, авторучка космонавта Валерия Кубасова, побывавшая на орбите Земли, макет первого искусственного спутника Земли 1957 года, макет корабля «Восток», образцы космического питания и другие экспонаты.

В парках и на территории «Артека» есть множество мест, посвященных космосу и его покорителям. 12 апреля 1961 года в «Артеке» заложена Аллея роз имени Юрия Гагарина, в сентябре этого же года на склоне Аю-Дага, в районе оранжереи, открыта Гагаринская поляна.

В 2017 году в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли Герой России, летчик-космонавт Александр Калери, на счету которого пять космических полетов общей продолжительностью 769 дней, вместе с артековцами заложил в детском лагере «Лазурный» пальмовую Аллею космонавтов. Знаковое место, расположенное рядом с дворцом «Суук-Су», в котором находится первая в мире космическая выставка, основанная Юрием Гагариным, каждый год пополняется новыми саженцами и новыми именами покорителей космоса.

Имя первого космонавта присвоено лагерю «Хрустальный». У корпуса лагеря и у входа в космический музей установлены памятники первому космонавту Земли. Лагерь «Лазурный» носит имя Героя Советского Союза Владимира Комарова, на территории лагеря ему также установлен памятник.

В этом году, 27 марта, в день памяти Юрия Гагарина, в «Артеке» состоялась торжественная церемония установки памятного знака первому космонавту. Знак установлен в лагере «Речной» у кипариса, посаженного Гагариным.