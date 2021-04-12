«Артек» отмечает 60 лет с момента первого полета человека в космос

Вместе со всей страной 12 апреля Международный детский центр «Артек» отмечает День космонавтики. К 60-летию первого полета человека в космос в Международном детском центре создали стрит-арт «Артек гордится». На нем изображены пять легендарных личностей мировой космонавтики: Константин Циолковский, Сергей Королёв, Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова. Роспись напоминает артековцам о космическом подвиге наших соотечественников, вдохновляет стремиться к звездам, во всем быть первыми.
Жизнь «Артека» тесно связана с развитием космоса и науки. Накануне, 10 апреля, в «Артеке» завершилась смена «Мы – дети Галактики», посвященная 60-летию первого в мире космического полета Юрия Гагарина. Почетными гостями артековцев из 76 регионов страны стали летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев и заслуженный летчик, Герой Советского Союза Виктор Пугачев. К Дню космонавтики дети подписали открытки, которые направлены в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а часть из них будет передана на Международную космическую станцию, — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».
За прошедшие 60 лет в «Артеке» побывало более 40 покорителей космоса. Первыми из них стали Юрий Гагарин и Герман Титов, впервые посетившие Крым и «Артек» в сентябре 1961 года. С тех пор между «Артеком» и космонавтами завязалась крепкая дружба. Первым космонавтам было присвоено звание «почетный артековец», а их имена занесены в Книгу почета «Артека». Состоялось семь официальных визитов Юрия Гагарина в «Артек».
Сегодня мы отмечаем поистине историческое событие. 60 лет назад, в 1961 году, стартовала новая космическая эра человечества, а наша страна открыла дорогу к исследованию космического пространства. Мы гордимся, что в страницы истории «Артека» вписаны имена таких великих людей, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Сергей Королев, Валентина Терешкова… Мы чтим это ценное наследие и стараемся передать артековцам интерес и любовь к науке, технике, космосу. Уверен, что возможность прикоснуться к космической истории и пообщаться с героями современной эпохи станут важным стимулом для многих ребят в выборе своей собственной профессиональной орбиты, – отмечает директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
В «Артеке» действует музей «Космос», созданный по инициативе и при участии Юрия Гагарина и генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева. Первая в стране авиационно-космическая выставка в залах артековского дворца «Суук-Су» была открыта 28 июля 1967 года.
Часть экспонатов, например, тренировочный скафандр, была подарена музею лично Юрием Гагариным. Музей интерактивен: школьники могут ощутить себя космонавтами: примерить на себя костюм космонавта, попробовать свои силы на настоящих тренажерах – креслах для тренировки вестибулярного аппарата. Одно из них передано музею летчиком-космонавтом первого отряда космонавтов Павлом Беляевым, второе, уже современное, – космонавтом Юрием Романенко. В выставочных залах музея «Космос» в «Артеке» также хранятся стабилизирующий парашют космического корабля «Восток», тренировочный скафандр собаки Чернушки, авторучка космонавта Валерия Кубасова, побывавшая на орбите Земли, макет первого искусственного спутника Земли 1957 года, макет корабля «Восток», образцы космического питания и другие экспонаты.
В парках и на территории «Артека» есть множество мест, посвященных космосу и его покорителям. 12 апреля 1961 года в «Артеке» заложена Аллея роз имени Юрия Гагарина, в сентябре этого же года на склоне Аю-Дага, в районе оранжереи, открыта Гагаринская поляна.
В 2017 году в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли Герой России, летчик-космонавт Александр Калери, на счету которого пять космических полетов общей продолжительностью 769 дней, вместе с артековцами заложил в детском лагере «Лазурный» пальмовую Аллею космонавтов. Знаковое место, расположенное рядом с дворцом «Суук-Су», в котором находится первая в мире космическая выставка, основанная Юрием Гагариным, каждый год пополняется новыми саженцами и новыми именами покорителей космоса.
Имя первого космонавта присвоено лагерю «Хрустальный». У корпуса лагеря и у входа в космический музей установлены памятники первому космонавту Земли. Лагерь «Лазурный» носит имя Героя Советского Союза Владимира Комарова, на территории лагеря ему также установлен памятник.
В этом году, 27 марта, в день памяти Юрия Гагарина, в «Артеке» состоялась торжественная церемония установки памятного знака первому космонавту. Знак установлен в лагере «Речной» у кипариса, посаженного Гагариным.
фотографии предоставлены пресс-службой МДЦ «Артек»
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