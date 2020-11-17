Аукцион по продаже крымской «Массандры» (не только вина, а всего комплекса) состоится 14 декабря

Стартовая цена (не только вина, а всего комплекса) – 5,3 миллиарда рублей.

Сегодня стало известно, что 100% акций «ПАО «Массандра» будут проданы на электронном аукционе, на площадке «РосЭлТорг» единым лотом со стартовой ценой 5,3 млрд. рублей. Уже началась процедура приема заявок. На продажу выставлен пакет из 3 575 899 662 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль за штуку. Уставный капитал «Массандры» составляет 3,6 млрд. рублей. Стартовую цену продажи завода определил независимый оценщик. Ранее крымские власти обещали продать «Массандру» «намного дороже».

Обеспечение заявки для участия в торгах установлено в объеме 20% от стартовой стоимости и составляет 1,06 млрд. рублей. Шаг аукциона — 26,5 млн. рублей. Прием заявок — до 18:00 8 декабря. Аукцион пройдет 14 декабря.

Напомним, продается не коллекция вин и не винные подвалы. Продается весь комплекс. Общая площадь зданий и сооружений «Массандры» составляет 987,9 тысяч кв. метров. Это различные производственные и непроизводственные объекты, склады, гаражи, административные здания, которые расположены в Ялтинском, Алуштинском, Судакском муниципалитетах. Земельные участки не все заняты виноградниками: 3 912 га виноградников и 1 500 га земель свободного назначения. В объединение входят девять заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода. В коллекции вин «Массандры» — около одного миллиона бутылок.