Аварийно-восстановительные работы в Керчи продолжаются в усиленном режиме

В Керчи состоялось очередное заседание Межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Сообщается, что в городе подтоплены 17 частных домовладений, 34 подвальных помещения (уровень воды от 35 до 90 см), 20 придомовых территорий, 3 социально значимых объекта (детский сад «Дюймовочка», первая городская больница, школа № 4) и 2 городских объекта (стадион им. 50-летия Октября, оптово-розничный рынок).

Отметим, что с Центрального рынка вода ушла, но получено предписание от Роспотребнадзора о закрытии рынка до полного осушения и дезинфекции территории. С 13:00 на территории рынка организован субботник. Предположительно, уборку и дезинфекцию успеют сделать в ближайшие дни и рынок откроется в четверг.

Возобновлено движение общественного транспорта по улице Самойленко и троллейбусное сообщение по Вокзальному шоссе. Маршруты общественного транспорта работают по установленным схемам движения.

В аварийно-восстановительных работах задействованы силы и средства МЧС, Росгвардии, Минобороны, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций, предприятий города: порядка 700 человек, 123 единицы техники, 15 плавсредств, 23 мотопомпы, 9 тепловых пушек.

На сегодняшний день в результате аварийно-восстановительных работ:

— сооружены 3 временные дамбы общей протяженностью 370 метров;

— откачано более одной тысячи кубометров воды;

— расчищено 24 канализационных ливневых колодца и ливнестоков протяженностью более 3 км (в частности, прочищены ливневки по адресам: Набережная, 1, ул. Борзенко, 44, ул. Ленина, ул. Козлова, ул. Дубинина, ул. Курсантов, ул. Заречная, 28, 36, Вокзальное шоссе, 33, ул. Бувина, 6);

— выполнена откачка воды с территории 7 домовладений;

— произведена уборка от ила мусора 28 дворов;

— очищено от мусора 52 км дорожного полотна и улиц;

— вывезено свыше одной тысячи кубометров мусора;

— спилено 21 аварийное дерево.

Чтобы не допустить перелива воды из Бондаренковского ставка, вчера была сооружена временная дамба из мешков с песком. Сегодня начинаются работы по её укреплению.

Сегодня мобильные группы МЧС работают на ул. Жени Дудник, Чернышевского, Кирова, Еременко, Заречной, Шлагбаумской, Глухова, на территории первой городской больницы.

Службы городского хозяйства и управляющие компании заняты на откачке воды из подвалов и подъездов, их осушке, расчистке ливневой канализации, уборке придомовых территорий, демонтаже аварийных деревьев.

Штаб отмечает, что для выполнения работ достаточно сил и средств. В город прибыла дополнительная техника для откачки воды из подвалов и жилых помещений, в частности 6 вакуумных машин ГУП РК «Вода Крыма».

ЕДДС принимает заявки об утрате имущества в зоне подтопления. Также были приняты 24 заявки о пострадавшем от подтопления автотранспорте.