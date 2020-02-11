Авиакомпании России продолжают открывать летние рейсы в Крым

Авиакомпания Red Wings в июне возобновит прямые рейсы в Крым сразу из восьми городов: Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска. С конца марта, после перехода на весенне-летнее расписание полетов, авиакомпания также запустит ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Билеты уже в продаже.

Перелеты в Симферополь будут выполняться дважды в неделю с 31 мая из Уфы (по воскресеньям и четвергам), с 1 июня из Омска и Самары (по понедельникам и четвергам), со 2 июня из Казани (по вторникам и пятницам) и Нижнего Новгорода (по вторникам и воскресеньям), с 3 июня из Перми (по средам и субботам). Еженедельные рейсы из Челябинска начнутся с 3 июня по средам, а из Тюмени — с 5 июня по пятницам. Прямое авиасообщение по этим восьми направлениям продлится до конца сентября, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Все рейсы будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Airbus А320 и А321. На самолеты из Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Тюмени и Казани билеты можно приобрести по льготным субсидируемым тарифам. По льготным тарифам бесплатно разрешено перевозить одно место багажа до 23 кг и ручную кладь до 5 кг. Приобрести билеты по субсидируемым тарифам могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Специальные тарифы также доступны инвалидам I группы любого возраста, инвалидам с детства II и III групп и их сопровождающим.