Авиакомпания «Nordwind» увеличила географию полетов в Крым

Авиакомпания «Nordwind» с июня откроет прямые рейсы в Крым из 31 города России. По сравнению с прошлым годом маршрутная сеть авиаперевозчика увеличится за счет запуска рейсов из Калуги, Ярославля, Сургута и Орска. Начиная с июля частота полетов авиакомпании в аэропорт «Симферополь» значительно вырастет сразу из 15 городов.

Так, в Крым из Волгограда, Кирова, Тюмени, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Чебоксар и Ульяновска частота рейсов увеличится с одного до двух раз в неделю, из Саратова, Омска – с двух до трех раз в неделю, Нижнекамска, Перми, Уфы — с двух до четырех раз в неделю, а из Казани — с четырех до пяти раз в неделю. Рейсы из Красноярска впервые станут ежедневными. Кроме этого «Nordwind» будет осуществлять полеты в аэропорт «Симферополь» ежедневно из московского Шереметьево, пять раз в неделю — из Санкт-Петербурга, трижды в неделю — из Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска и Оренбурга, два раза в неделю – из Белгорода, Самары, Магнитогорска, Томска, Калуги и Ярославля. Еженедельные рейсы в Крым будут выполняться из Барнаула, Сургута, Орска, Нижневартовска и Новокузнецка, — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».



Прямые полеты из всех перечисленных городов продлятся до конца октября. Рейсы будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737.

Этим летом наш надежный партнер авиакомпания «Nordwind» уже третий год подряд станет лидером по числу открытых в аэропорту Симферополь направлений. По итогам прошлого года авиакомпания перевезла в Крым и обратно 655 тыс. человек, заняв пятое место по пассажиропотоку в аэропорту «Симферополь». Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, которые сейчас испытывает авиационная отрасль, и наше тесное и плодотворное сотрудничество будет только продолжаться, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.



СПРАВКА: «Nordwind» входит в число крупнейших авиакомпаний Российской Федерации по пассажирообороту. Маршрутная сеть авиакомпании включает более 200 направлений полетов по России и зарубежным странам. Регулярные рейсы из Москвы выполняются из Международного аэропорта Шереметьево. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 33 воздушных судов таких типов как: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.