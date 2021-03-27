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Автопарк крымской «Скорой помощи» пополнился 8 новыми автомобилями

Автопарк крымской «Скорой помощи» пополнился 8 новыми автомобилями

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:19 27.03.2021

Автопарк ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» пополнился 8 новыми автомобилями, предназначенными для технического обслуживания станций «Скорой помощи». Об этом сообщил директор центра Сергей Олефиренко.

Автопарк крымской «Скорой помощи» пополнился 8 новыми автомобилями

По его словам, новые автомобили переданы на основные станции службы «Скорой помощи» в Джанкой, Красноперекопск, Ялту, Евпаторию, Феодосию, Керчь и Симферополь.

Автопарк крымской «Скорой помощи» пополнился 8 новыми автомобилями

Наличие на каждой станции технологических автомобилей позволит оперативно и качественно снабжать всем необходимым структурные подразделения СМП.

Новые авто это цельнометаллические фургоны на базе «ГАЗель NEXT», оснащенные мощным дизельным двигателем последнего поколения. Важно, что внутри они полностью оборудованы для перевозки наркотических средств (имеются сейфы), медицинских газов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также медицинского оборудования.  Кроме того, автомобили подключены к системе ГЛОНАСС и оборудованы тревожными кнопками, — рассказал Олефиренко.

Автопарк крымской «Скорой помощи» пополнился 8 новыми автомобилями

Он уточнил, что главная цель приобретения данных автомобилей это исключить из технического процесса санитарные машины СМП и не злоупотреблять их моторесурсом.

Автопарк крымской «Скорой помощи» пополнился 8 новыми автомобилями

Фото: минздрав РК.

Автопарк крымской «Скорой помощи» пополнился 8 новыми автомобилями

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